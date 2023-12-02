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Автоматический паспортный контроль появится во Внуково и Кольцово в 2024 году

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Глава Минтранса Виталий Савельев сообщил, что в 2024 году ведомство ожидает запуска автоматизированных систем паспортного контроля еще в двух аэропортах города — столичном Внуково и екатеринбургском Кольцово. Ранее подобная система была установлена в Шереметьево.

Автоматический паспортный контроль появится во Внуково и Кольцово в 2024 году

«В целях сокращения времени прохождения пограничного контроля для удобства пассажиров в международных аэропортах предусмотрено развертывание автоматизированной системы паспортного контроля, которая позволяет в специализированной кабине сканировать и проверять все паспортные данные без участия пограничника», — цитирует Савельева ТАСС.

Автоматизированное сканирование в кабине позволяет проводить паспортный контроль всего за 30-45 секунд и без влияния человеческого фактора.

Ранее первый замдиректора директора ФСБ России — руководитель погранслужбы Владимир Кулишов упоминал, что автоматизированную систему установят как минимум в шести аэропортах.

До 2030 года автоматизировать планируется большинство пунктов пропуска на таможнях: разработка модели «интеллектуального пункта пропуска» для всех видов транспорта уже ведется.

Фото на обложке: Unsplash

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