Автограф Павла Дурова выставили на продажу за 20 млн рублей

Автограф Павла Дурова, который стоит на книге под авторском его отца Валерия Дурова, выставили на продажу за 20 млн рублей. Продавец написал, что планирует направить вырученные средства на «благое дело».

Объявление о продаже размещено на «Юле». По данным на 7 июня, у лота 310 просмотров, 2 человека добавили его в избранное.

Эта книга, пишет продавец, написана отцом основателя Telegram Валерием Дуровым и посвящена сыновьям автора – Павлу и Николаю. «Юлий Цезарь. Человек и писатель», по словам продавца, выпущена тиражом 1000 экземпляров.

Автограф датирован 2014 годом, когда Павел Дуров продал свою долю в «ВКонтакте» и начал активно развивать Telegram. Продавец пишет, что вырученные средства «послужат благому делу» – реализацию проекта об информировании детей о современных угрозах и опасностях.

«Думаю, Павел меня не осудит в этом (в продаже, прим. ред.), ведь это его подарок. И уверен, он будет рад когда узнает, что подарок послужил благой цели», – пишет продавец.

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Фото: «Юла»