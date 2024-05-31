Элитные иномарки обанкротившейся «Сети Связной» выставят на торги

В рамках банкротства ООО «Сеть Связной» на торги выставят пять автомобилей представительского класса: три Audi 8L, а также Mercedes-Benz S500 4Matic и Ford Explorer.

Элитные иномарки, принадлежащие обанкротившемуся ООО «Сеть Связной», оценены для продажи с торгов. Машины выявлены как имущество банкрота, к которому уже предъявлены требования кредиторов на десятки миллиардов рублей.

В собственности у ООО оказались три индентичных 310-сильных седана представительского класса Audi 8L 2016 года выпуска с мощностью двигателя в 3 тыс. куб..

Фото в тексте: Отчет оценщика

Еще одна иномарка — это Ford Explorer, выпущенный в 2017 году, мощность его двигателя 249 л.с., объем — 3,5 тыс. кубометров, рыночная стоимость – 2,58 млн рублей.

Фото в тексте: Отчет оценщика

Изюминкой гаража «Сети Связной» стал Mercedes-Benz S500 4Matic, мощностью 456 л.с. и с объемом двигателя 4,66 тыс. куб. см. Его стоимость определена в 3,22 млн рублей, тогда как новый автомобиль похожих характеристик может стоить от 20 млн рублей.

За новые Audi 8L в настоящее время около 10 млн рублей, а за Ford Explorer почти без пробега 6-8 млн рублей.

Фото в тексте: Отчет оценщика

Судя по снимкам, автомобили представительского класса, принадлежащие ООО, были найдены на стихийных стоянках у домов и в автомастерской.

В рамках банкротства также проведена оценка грузового транспорта, самый дорогой грузовой автомобиль-фургон IVECO Deily 70C15 оценен в 2,1 млн рублей.

Предложение на торгах может быть востребовано. По данным «Авито Авто», рынок авто с пробегом в 2023 году составил почти 5,7 млн штук и вырос на 17%. Востребованность подержанных машин стабильно растёт из-за дефицита предложений хороших авто с пробегом и роста цен на новые авто. За 2023 год интерес к авто с пробегом увеличился на 12%. За год цены на авто с пробегом выросли на 45%, но большая часть этого роста пришлась на конец осени, когда значительно повысились ставки утильсбора.

В отличие от новых автомобилей, количество предложений на рынке авто с пробегом снизилось на 13%. Сказываются рост срока владения автомобилем и эффект высокой базы 2022 года, когда на рынок в сжатые сроки вышло большое количество предложений, заключили эксперты сервиса.

12 декабря 2023 года Арбитражный суд признал «Сеть Связной» банкротом и открыл конкурсное производство.

«Связной» — ритейлер цифровой техники. В розничной сети компании насчитывается более 2,6 тыс. магазинов в 1,1 тыс. городах России. По итогам 2023 года выручка сети составила 5,5 млрд рублей, упав на 90%, а чистый убыток зафиксирован на уровне 3 млрд рублей.

Фото на обложке: Отчет оценщика