Автомобили BMW смогут менять цвет кузова с помощью кнопки

Компания BMW готовит к январской выставке Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасе целый список интересных новинок. Среди них: «заряженная» версия электрокроссовера iX с индексом M60, «ультрасовременный автомобильный кинотеатр» и уникальные кузовные панели, которые могут менять цвет по нажатию кнопки.

Баварский концерн решил избавить многих от мук выбора цвета машины. Уже в январе 2022 года автомобильный бренд покажет новую уникальную технологию изменения цвета кузова – и это, как заявляют в компании, не о краске, меняющей оттенок. Более подробная информация о первом кузове-хамелеоне держится в секрете, но в BMW заявляют, что эта технология «меняет цвет кузова автомобиля одним нажатием кнопки», сообщает издание Сnet.

Про вторую новинку – «ультрасовременный автомобильный кинотеатр» – пока ничего неизвестно. Можно только догадываться, будет ли это просто возможность воспроизведения фильмов на информационно-развлекательном экране автомобиля или какая-либо другая технологиея с эффектом присутствия.

Также на выставке Consumer Electronics Show немецкий автопрозводитель покажет «заряженный» электрический кроссовер BMW iX M60, который, по слухам, получит 600-сильную силовую установку (плюс 77 л.с.) и сможет разгоняться до 100 км/ч всего за 4 секунды. Напомним, что в России электрический BMW iX доступен для заказа только в одной версии iX xDrive50 с двухмоторной силовой установкой мощностью 523 л. с. и запасом хода до 630 км (по циклу WLTP). Клиентам доступны линии исполнения Atelier, Loft и Suite, а также два варианта дизайна экстерьера – Base и Sport. Цены на электрокар начинаются с отметки 8 млн 500 тыс. рублей.

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Фото: BMW