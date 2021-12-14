Автомобили BMW смогут менять цвет кузова с помощью кнопки

Компания BMW готовит к январской выставке Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасе целый список интересных новинок. Среди них: «заряженная» версия электрокроссовера iX с индексом M60, «ультрасовременный автомобильный кинотеатр» и уникальные кузовные панели, которые могут менять цвет по нажатию кнопки.
Баварский концерн решил избавить многих от мук выбора цвета машины. Уже в январе 2022 года автомобильный бренд покажет новую уникальную технологию изменения цвета кузова – и это, как заявляют в компании, не о краске, меняющей оттенок. Более подробная информация о первом кузове-хамелеоне держится в секрете, но в BMW заявляют, что эта технология «меняет цвет кузова автомобиля одним нажатием кнопки», сообщает издание Сnet.
Про вторую новинку – «ультрасовременный автомобильный кинотеатр» – пока ничего неизвестно. Можно только догадываться, будет ли это просто возможность воспроизведения фильмов на информационно-развлекательном экране автомобиля или какая-либо другая технологиея с эффектом присутствия.
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Фото: BMW
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