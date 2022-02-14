Автоперевозчики задерживают доставки из-за Олимпиады

В связи с проведением Олимпийских и Паралимпийских игр некоторые заводы в Пекине приостановили работу. Товары этих предприятий можно будет забрать только после 14 марта, что ведет к проблемам в логистике из-за высокого отложенного спроса на доставку и резкого увеличения грузопотока весной.

Об этом свидетельствуют комментарии «Ведомостям» руководителей автоперевозчиков и представителей отраслевых ассоциаций.

В частности, о том, что закрыты не только химические и металлургические заводы, но и предприятия других отраслей, предупреждает президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Его коллега – директор по развитию Transasia Logistics Аркадий Иванов – прогнозирует возможные транспортные сложности, поскольку грузопоток к маю существенно возрастет. Эксперт говорит о предполагаемом приросте в 10-20% в сравнении с весной 2021 года.

Другая возможная проблема, вызванная приостановкой работы части пекинских предприятий, – рост затрат получателей. На это обращает внимание глава направления международных автоперевозок компании Kuehne + Nagel в России Иван Головко.

С одной стороны, возрастет время хранения продукции на транзитных скадах, что приведет к дополнительным тратам. С другой стороны, увеличатся и тарифы на перевозку из-за завышенного спроса после задержек.

Сейчас доставка из Китая в Россию автотранспортом без учета внутрироссийских тарифов стоит порядка $9500 для фуры в 20 т (по данным «Шатл-логистик»).

При этом день простоя фуры эксперты оценивают примерно в $500-600, а дополнительные сутки хранения на транзитном складе — в $130.

Автомобильной доставкой из Китая в Россию пользуются в основном оптовые поставщики обуви, одежды, оборудования, запчастей. Именно их, как отмечают эксперты, коснутся проблемы логистики. На почтовых отправлениях авиатранспортом ограничения никак не скажутся.

Разницу в сроках поставок, таким образом, заметят только коммерческие предприятия, а не конечные потребители.

Представители крупных маркетплейсов AliExpress и Ozon утверждают, что мультитранспортные перевозчики осуществляют доставку авиатранспортом через Шэньчжэнь и Гонконг, поэтому гипотетические сложности на дорогах их не пугают.

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Фото на обложке: Quintin Gellar / Pexels