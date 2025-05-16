Эксперты «СберАвто» выявили автопредпочтения в городах-миллионниках и регионах

В 2025 году медианная стоимость автомобиля в городах-миллионниках составила 1,15 млн рублей, тогда как в регионах этот показатель ниже — 990 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного «СберАвто» на основе данных о сделках по покупке автомобилей на платформе с начала 2025 года, с которыми ознакомился Русбейс.

Большую часть сделок (93%) составили автомобили с пробегом, при этом машины в миллионниках оказались старше, с 2012 медианным годом производства, по сравнению с 2014 годом в остальных населенных пунктах.

Популярные марки и модели. В городах-миллионниках наибольшее предпочтение отдается немецким и японским автомобилям (по 21% от всех сделок) и корейским (16,5%). В то же время, в малых населенных пунктах лидируют японские марки (29%), за ними идут российские (16,5%) и корейские автомобили (15%). В числе популярных брендов как в миллионниках, так и в регионах выделяются Lada, Kia и Hyundai. Однако немецкие марки, такие как Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz, заметно чаще покупаются в крупных городах, а японские Toyota, Nissan, Honda и Mazda — в остальных.

Типы кузовов. При выборе кузова в миллионниках чаще приобретаются кроссоверы и универсалы, в то время как в малых населённых пунктах спрос на седаны, особенно с пробегом, оказывается более выраженным.

Ценовые категории. Покупатели за пределами городов-миллионников предпочитают автомобили стоимостью до 1 млн рублей — более половины сделок. В миллионниках этот показатель составляет около трети. Интересно, что доля автомобилей дороже 2 млн рублей в крупных городах почти вдвое превышает таковую в регионах.

В прошлом году эксперты «Авито Авто» назвали самый популярный в 2024 году автомобиль с АКПП в России. Им стал среднеразмерный кроссовер Geely Monjaro.

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