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«Авто.ру», ЦИАН и HeadHunter запустили авторизацию через ЕСИА

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Пользователи портала «Госуслуги» получили возможность пройти аутентификацию через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) на hh.ru, Авто.ру и ЦИАН,  сообщила пресс-служба Минцифры.

«Авто.ру», ЦИАН и HeadHunter запустили авторизацию через ЕСИА

«В рамках пилотного проекта, который продлится до 1 июля 2022 года, возможность входа через ЕСИА в первую очередь стала доступна пользователям таких ресурсов, как hh.ru, "Авто.ру" и ЦИАН», — говорится в сообщении.

Ожидается, что в ближайшее время к ним присоединятся «Авито», «Петербургская сбытовая компания», сервис поиска недвижимости «Этажи» и ряд других. Всего на текущий момент к проекту присоединились десять компаний, ответственных за работу 12 сайтов и приложений. Для этих целе йМинцифры выработало целевую модель и архитектуру взаимодействия с бизнес-площадками.

При такой схеме взаимодействия потребителей и бизнеса, «данные граждан останутся под защитой государства», отметили в Минцифры. А пользователь сможет сам решать, какому сервису, в каком объеме и для каких целей он готов предоставить сведения о себе, а также при желании отозвать право на обработку персональных данных.

Порядок проведения эксперимента установлен постановлением правительства № 453. Юрлица, индивидуальные предприниматели и граждане участвуют в эксперименте на добровольной основе. В случае положительных результатов эксперимента возможность подключения к ЕСИА может быть распространена и на другие коммерческие площадки.

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Фото на обложке: Undrey / Shutterstock

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