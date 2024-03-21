Нейросеть в «Авто.ру» поможет точнее определить цену автомобиля

«Авто.ру» запустил нейросеть для анализа состояния автомобиля по фото и определения его цены. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.
Нейросеть анализирует состояние авто с пробегом по фотографиям интерьера и экстерьера. Она отбирает необходимые ракурсы, затем ML-алгоритм реагирует на дефекты кузова и салона: царапины, потертости, сколы и следы некачественного ремонта или коррозии.
После этого автомобиль получает категорию состояния от отличной до плохой, которая учитывается при формировании прогноза справедливой цены. Алгоритм помог повысить точность оценки стоимости машин, что важно для авто в плохом состоянии, так как их стоимость по сравнению с аналогичной моделью в отличном состоянии может отличаться на 15% и более.
«Авто.ру»
Все пользователи «Авто.ру» благодаря анализу нейросети смогут видеть оценку справедливой стоимости автомобиля с учетом состояния. Из проверки исключены только предложения битых автомобилей, которые составляют незначительный процент от общего числа.
Новая нейросеть также интегрирована в сервис «Авто.ру Бизнес», что позволяет профессиональным закупщикам автомобилей видеть оценку состояния в разделе закупки внутри личного кабинета дилера, а также в карточке конкретной машины. Сейчас оценка состояния по фото доступна только для предложений, размещенных на «Авто.ру».
Фото на обложке: Fahroni /
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