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«Авто.ру» запустил видеозвонки между пользователями для проведения первичного осмотра онлайн

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Сервис «Авто.ру» запустил в мобильном приложении функцию видеозвонков, которая позволит провести первичный осмотр автомобиля онлайн, сообщила пресс-служба сервиса.

«Авто.ру» запустил видеозвонки между пользователями для проведения первичного осмотра онлайн

Как пояснили в компании, эта опция поможет всем, кто продаёт и покупает машину на сервисе, оставаться на связи даже «на удалёнке». Продавцам не придётся откладывать продажу автомобиля, а покупатели смогут продолжать поиски подходящего предложения.

Функция бесплатна и доступна в последней версии приложения. Позвонить могут и покупатели, и продавцы. Видео можно включить в любое время в течение разговора.

Сервис предусмотрел защиту пользователей от мошеннических действий. Так, и продавец, и покупатель могут не раскрывать свои контактные данные. При звонке внутри приложения телефонные номера скрыты. Вместо этого продавец сразу видит, кто и по какому объявлению звонит. На экране появится превью объявления, а также имя потенциального покупателя — то, которое он указал на сервисе. 

После звонка не придется переходить в сторонний мессенджер, где сложнее предотвратить мошеннические действия, а можно продолжить общение в чате. Например, в мессенджере есть риск перейти по фишинговой ссылке. «Авто.ру» же не даёт возможности отправить кликабельную ссылку в чате.

Кроме того, система внутри приложения защищает пользователей от спам-звонков, блокируя звонки, которые кажутся по ряду признаков нежелательными.

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Фото на обложке: Shift Drive / Shutterstock

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