Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Авто.ру» начал показывать ссылки на фото из «Яндекса» и находить неточности в пробеге

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

В отчетах сервиса «Авто.ру» появилась возможность узнать, что государственный номер автомобиля больше ему не принадлежит, а также что в пробеге машины могут быть неточности. Об обновлениях рассказали в компании.

«Авто.ру» начал показывать ссылки на фото из «Яндекса» и находить неточности в пробеге

Теперь сервис показывает ссылки на изображения из интернета, которые в том числе агрегируются поисковиком «Яндекса». Приложение покажет пользовательский контент, который автолюбители публикуют в соцсетях, на тематических сайтах и форумах.

Технология машинного зрения сканирует фотографии и находит на них автомобили. Затем система проверяет наличие совпадений с той машиной, для которой запрашивается отчет, и выдает ссылки на нужные изображения.

Нововведение позволяет получить дополнительные сведения о машине с пробегом. Например, если автор объявления хочет скрыть данные о серьезном ДТП, пользователь «Авто.ру» узнает об этом.

Также сервис теперь показывает не только «скрученный» пробег, но и подозрительный. Например, если он был записан с ошибкой в автосервисе. Алгоритм сканирует соседние точки на графике пробега и оценивает вероятность ошибки.

Еще одно обновление поможет понять, актуальны ли сведения по госномеру. В отчете будет отображаться соответствующее предупреждение. Вместе с тем сервис покажет последний автомобиль, которому был присвоен тот или иной номер.

Заставь искусственный интеллект самообучаться и совершенствоваться – выбирай онлайн-курсы в каталоге курсов по машинному обучению.

Фото на обложке: Africa Studio / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Яндекс» научил YandexGPT делать краткий пересказ текста
  2. 2 3 задачи по ML, чтобы подготовиться к собеседованию на Junior Data Scientist
  3. 3 Codenrock проводит ML-соревнование по разработке модели, которая может отличать текст ИИ от текста человека
  4. 4 Стартует онлайн-чемпионат по анализу данных с призовым фондом 1 млн рублей
  5. 5 «VK Клипы» представил новую функцию для мгновенного подбора коротких видео под настроение

ВОЗМОЖНОСТИ

30 июня 2023

NRG Accelerator

30 июня 2023

Навстречу импакт-стартапам

30 июня 2023

Cartier Women's Initiative 2024

Все ВОЗМОЖНОСТИ