«Авто.ру» начал показывать ссылки на фото из «Яндекса» и находить неточности в пробеге

В отчетах сервиса «Авто.ру» появилась возможность узнать, что государственный номер автомобиля больше ему не принадлежит, а также что в пробеге машины могут быть неточности. Об обновлениях рассказали в компании.
Теперь сервис показывает ссылки на изображения из интернета, которые в том числе агрегируются поисковиком «Яндекса». Приложение покажет пользовательский контент, который автолюбители публикуют в соцсетях, на тематических сайтах и форумах.
Технология машинного зрения сканирует фотографии и находит на них автомобили. Затем система проверяет наличие совпадений с той машиной, для которой запрашивается отчет, и выдает ссылки на нужные изображения.
Нововведение позволяет получить дополнительные сведения о машине с пробегом. Например, если автор объявления хочет скрыть данные о серьезном ДТП, пользователь «Авто.ру» узнает об этом.
Также сервис теперь показывает не только «скрученный» пробег, но и подозрительный. Например, если он был записан с ошибкой в автосервисе. Алгоритм сканирует соседние точки на графике пробега и оценивает вероятность ошибки.
Еще одно обновление поможет понять, актуальны ли сведения по госномеру. В отчете будет отображаться соответствующее предупреждение. Вместе с тем сервис покажет последний автомобиль, которому был присвоен тот или иной номер.
Фото на обложке: Africa Studio /
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