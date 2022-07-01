Калининградский завод «Автотор» начнет производство электромобилей в 2023 году

Завод «Автотор» в Калининграде, которые до начала спецоперации выпускал автомобили BMW, в 2023 году запустит производство электромобилей. Начнут с кроссоверов и седанов, рассказал глава предприятия.

Начало производства электромобилей на «Автоторе» анонсировал глава предприятия Валерий Горбунов в интервью ТАСС.

По словам Горбунова, предприятие начнет со сборки седанов и кроссоверов. Если на продукцию будет устойчивый спрос, то в производство запустят минивэны, хэтчбэки и даже кабриолеты.

«Подготовка необходимых для этого производства мощностей идет по плану», – рассказал глава «Автотора». Он уточнил, что сборка электромобилей начнется в 2023 году. Они будут иметь классы B и C по европейской классификации.

Отечественные электромобили калининградского производства будет дешевле популярных Tesla и доступны широкому кругу россиян, рассказал Горбунов.

Калининградский завод «Автотор» выпускает автомобили марок Kia и Hyundai. До начала спецоперации на Украине на предприятии собирали BMW, по в марте их производство остановили.

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