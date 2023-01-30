«АвтоВАЗ» будет выпускать машины только в трех цветах из-за дефицита краски

«АвтоВАЗ» будет выпускать машины только в трех цветах вместо шести–восьми. На предприятии сложился дефицит краски – производитель использует немецкие лакокрасочные материалы. В «АвтоВАЗе» пообещали решить проблему в ближайшее время.

На «АвтоВАЗе» сложился дефицит лакокрасочных материалов, пишут «Ведомости» со ссылкой на дилеров. Из-за нехватки краски автомобили марки Lada будут выпускаться только в черном, белом или темно–зеленом цветах.

«АвтоВАЗ» на своем производстве использует окрасочные комплексы и материалы немецкой фирмы Eisenmann, в последнее время предприятие пользовалось эмалями Nasf и Henkel. Эксперты отмечают дефицит как эмалей, так и окрасочных комплексов.

До сложившегося дефицита «АвтоВАЗ» выпускал автомобили в шести–восьми цветах. На данный момент машину можно купить только в трех цветах, другие будут доступны не раньше марта.

В «АвтоВАЗе» подтвердили нехватку лакокрасочных материалов и пообещали решить проблему в ближайшее время при поддержке профильного министерства.

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