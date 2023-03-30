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«АвтоВАЗ» перенес корпоративный отпуск из-за нехватки комплектующих

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«АвтоВАЗ» предупредил о нехватке комплектующих для безостановочного производства автомобилей и сдвинул корпоративный отпуск для сотрудников. От планов выпустить более 400 тыс. автомобилей в этом году предприятие не отказывается.

«АвтоВАЗ» перенес корпоративный отпуск из-за нехватки комплектующих

Крупнейший российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» вынужденно перенес запланированный трехнедельный отпуск для сотрудников из-за нехватки комплектующих для бесперебойного выпуска автомобилей. Сотрудники уйдут в корпоративный отпуск с 29 мая, а не с 24 июля, как было запланировано.

В компании пояснили, что поставщики комплектующих прекратили поставки, из-за чего со второй половины мая безостановочное производство автомобилей станет невозможным. Чтобы не допустить падения зарплаты, «АвтоВАЗ» принял решение не вводить на производстве режим простоя. 

«АвтоВАЗ» переносил ежегодный корпоративный оплачиваемый отпуск в 2022 году из-за проблем с поставками электронных комплектующих. Предприятие на некоторое время вводило режим простоя и переводило сотрудников на сокращенную рабочую неделю.

Фото на обложке: muph / Shutterstock

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