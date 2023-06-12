«АвтоВАЗ» скорректировал экспортные планы на 2023 год: с 30 тыс. авто до 10-15 тыс.

Глава компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов поделился с «РИА Новостями» экспортными планами компании на 2023-2024 гг. Автоконцерн намерен в текущем году поставить за границу 10-15 тыс. моделей Lada, а в 2024 году — до 50 тысяч.

«Мы только-только начинаем раскачивать наши экспортные программы. И они во многом будут зависеть от готовности наших партнеров на уровне госрегулирования», — цитирует Соколова информационное агентство.

По словам генерального директора, сборочные производственные мощности «АвтоВАЗа» в Узбекистане и Казахстане готовы к запуску, но без технического регулирования со стороны государства достичь уровня поставок выше 10 тыс. нет возможности.

Напомним, что в начале года представители «АвтоВАЗа» заявляли о планах экспортировать 30 тыс. автомобилей. Программа была пересмотрена как раз из-за ожиданий принятия государственных мер по техническому регулированию.

«Если меры будут приняты — цифра может увеличиться, а так пока она в пределах 10 тысяч, но мы рассчитываем, если такие решения в ближайшее время будут приняты — то может увеличиться на 50%», — уточнил глава концерна.

Он также заявил, что в 2024 году компания намерена экспортировать «порядка 50 тысяч» автомобилей Lada за счет максимальной загрузки всех производственных мощностей.

Сегодня у автоконцерна после сделки с Renault работают площадки в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. Продажи Vesta, Largus, Granta и Niva в 2022 году составили 188,6 тыс. автомобилей, что почти на половину меньше, чем в 2021 году.

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