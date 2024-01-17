«АвтоВАЗ» планирует зарегистрировать новый товарный знак — он похож на логотип Hyundai

«АвтоВАЗ» планирует зарегистрировать новый товарный знак. Его очертания напоминают букву «Х», знак похож на логотип Hyundai. Ранее глава компании говорил, что «АвтоВАЗ» в 2024 году намерен запустить новый бренд.
Дочернее предприятие «АвтоВАЗа» подало заявку на регистрацию нового товарного знака в Роспатент. Заявка опубликована 15 января, ее заявителем является ООО «Автозавод Санкт-Петербург».
Товарный знак представлен в черно-белом и сером цветах. Очертаниями он напоминает букву «Х» в овале. Примечательно, что знак похож на логотип корейского производителя автомобилей Hyundai и китайского Xpeng.
Ранее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал о планах компании запустить новый бренд в 2024 году. Под новой маркой будут выпускать автомобили в компактном и среднеразмерном сегментах.
Фото на обложке: Tricky_Shark /
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