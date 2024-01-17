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«АвтоВАЗ» планирует зарегистрировать новый товарный знак — он похож на логотип Hyundai

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«АвтоВАЗ» планирует зарегистрировать новый товарный знак. Его очертания напоминают букву «Х», знак похож на логотип Hyundai. Ранее глава компании говорил, что «АвтоВАЗ» в 2024 году намерен запустить новый бренд.

«АвтоВАЗ» планирует зарегистрировать новый товарный знак — он похож на логотип Hyundai

Дочернее предприятие «АвтоВАЗа» подало заявку на регистрацию нового товарного знака в Роспатент. Заявка опубликована 15 января, ее заявителем является ООО «Автозавод Санкт-Петербург».

Товарный знак представлен в черно-белом и сером цветах. Очертаниями он напоминает букву «Х» в овале. Примечательно, что знак похож на логотип корейского производителя автомобилей Hyundai и китайского Xpeng.

Ранее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал о планах компании запустить новый бренд в 2024 году. Под новой маркой будут выпускать автомобили в компактном и среднеразмерном сегментах.

Фото на обложке: Tricky_Shark / Shutterstock

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