«АвтоВАЗ» показал гоночные модели Vesta и Niva

Заводская команда Lada Sport Rosneft представила три гоночных автомобиля для ралли-рейдов. Машины показали на презентации «АвтоВАЗа».

LADA Vesta NG TCR

Модель получила обновленную прошивку двигателя и модернизированную тормозную систему.

LADA Vesta NG 1.6T

Для этой модели в межсезонье усилили жесткость кузова, также проведена работа над двигателем.





LADA Niva Sport T2.

Двигатель от серийного LADA Niva Legend заменили на доработанный 16-клапанный 1,6-литровый агрегат. За счет замены удалось увеличить мощность на 30%. Также была модернизирована систем охлаждения двигателя и трансмиссии. Кроме того, повысили прочность деталей подвески и дополнительно увеличили ход колес.

Топливный банк увеличили до 180 литров. При этом вес самого автомобиля снизился на 50 кг.

Российская серия кольцевых гонок, в которой примут участия эти машины, стартует в Сочи 21-23 апреля. Позднее, 5-7 мая, в Чеченской Республике пройдет первый этап Чемпионата Первенства России. Niva примет участие в ралли «Арчеда» в Волгоградской области.

Фото на обложке: LADA Sport ROSNEFT



