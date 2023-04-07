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«АвтоВАЗ» показал гоночные модели Vesta и Niva

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Заводская команда Lada Sport Rosneft представила три гоночных автомобиля для ралли-рейдов. Машины показали на презентации «АвтоВАЗа».

«АвтоВАЗ» показал гоночные модели Vesta и Niva

LADA Vesta NG TCR

Модель получила обновленную прошивку двигателя и модернизированную тормозную систему.

LADA Vesta NG 1.6T

Для этой модели в межсезонье усилили жесткость кузова, также проведена работа над двигателем.


LADA Niva Sport T2. 

Двигатель от серийного LADA Niva Legend заменили на доработанный 16-клапанный 1,6-литровый агрегат. За счет замены удалось увеличить мощность на 30%. Также была модернизирована систем охлаждения двигателя и трансмиссии. Кроме того, повысили прочность деталей подвески и дополнительно увеличили ход колес.

Топливный банк увеличили до 180 литров. При этом вес самого автомобиля снизился на 50 кг.

Российская серия кольцевых гонок, в которой примут участия эти машины, стартует в Сочи 21-23 апреля. Позднее, 5-7 мая, в Чеченской Республике пройдет первый этап Чемпионата Первенства России. Niva примет участие в ралли «Арчеда» в Волгоградской области.

Фото на обложке: LADA Sport ROSNEFT


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