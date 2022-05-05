В Москве наградят лучшие компании в области ESG и устойчивого развития

26 мая 2022 года в Sheraton Moscow Sheremetyevo Airport Hotel состоится официальная церемония награждения программы «Лучшие ESG-проекты России», на которой объявят ведущие компании в области корпоративных проектов устойчивого развития, ответственного инвестирования и социального предпринимательства. Также в рамках мероприятия пройдет деловой форум.
Победителями программы станут проекты, которые должны соответствовать трем основным принципам ESG:
- Environmental — отношение к окружающей среде, экологичность производства компании. Уменьшение вредоносных выбросов в атмосферу, почву, водоемы. Контроль всего цикла жизни товаров: добычи сырья, производства, использования, утилизации;
- Social — лояльность ко всем представителям социума: к персоналу, клиентам, обществу. Забота о семьях сотрудников, предоставление льгот. Трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья, социальные сервисы для инвалидов;
- Governance — корпоративное управление, соблюдение всех прав и гарантий. Выстраивание отношений с государством, акционерами, потребительским сообществом. Антикоррупционная политика, отслеживание цепочки финансовых коммуникаций, регулярные отчеты по всем областям деятельности.
В рамках программы также состоится форум, на котором лидеры отрасли, топ-менеджеры компаний, ведущие СМИ и представители госсектора обсудят актуальные вопросы ESG-повестки, переосмысления имиджевых стандартов и экологичности бизнес-подходов.
В форуме примут участие представители таких компаний, как «Авито», «СДЭК», «РСХБ Управление Активами», «Газпромбанк» (Акционерное общество), UnSpot, «Сбер», «СИБУР», АО «Зарубежнефть», «Ак Барс Страхование» и другие.
Программа и форум «Лучшие ESG проекты России» — ежегодное событие, демонстрирующее лучшие практики в области экологического, социального и корпоративного управлений. Мероприятие является продолжением программы «Лучшие социальные проекты России», существующей с 2012 года.
Подробная информация — на сайте.
Фото на обложке: Black Salmon /
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