26 мая 2022 года в Sheraton Moscow Sheremetyevo Airport Hotel состоится официальная церемония награждения программы «Лучшие ESG-проекты России», на которой объявят ведущие компании в области корпоративных проектов устойчивого развития, ответственного инвестирования и социального предпринимательства. Также в рамках мероприятия пройдет деловой форум.

В Москве наградят лучшие компании в области ESG и устойчивого развития