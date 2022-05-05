Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости
Партнеры

В Москве наградят лучшие компании в области ESG и устойчивого развития

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

26 мая 2022 года в Sheraton Moscow Sheremetyevo Airport Hotel состоится официальная церемония награждения программы «Лучшие ESG-проекты России», на которой объявят ведущие компании в области корпоративных проектов устойчивого развития, ответственного инвестирования и социального предпринимательства. Также в рамках мероприятия пройдет деловой форум.

В Москве наградят лучшие компании в области ESG и устойчивого развития
Как бизнесу в России помогают перейти на отечественное ПО. Узнай по ссылке

Победителями программы станут проекты, которые должны соответствовать трем основным принципам ESG:

  • Environmental — отношение к окружающей среде, экологичность производства компании. Уменьшение вредоносных выбросов в атмосферу, почву, водоемы. Контроль всего цикла жизни товаров: добычи сырья, производства, использования, утилизации;
  • Social — лояльность ко всем представителям социума: к персоналу, клиентам, обществу. Забота о семьях сотрудников, предоставление льгот. Трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья, социальные сервисы для инвалидов;
  • Governance — корпоративное управление, соблюдение всех прав и гарантий. Выстраивание отношений с государством, акционерами, потребительским сообществом. Антикоррупционная политика, отслеживание цепочки финансовых коммуникаций, регулярные отчеты по всем областям деятельности.

В рамках программы также состоится форум, на котором лидеры отрасли, топ-менеджеры компаний, ведущие СМИ и представители госсектора обсудят актуальные вопросы ESG-повестки, переосмысления имиджевых стандартов и экологичности бизнес-подходов.

В форуме примут участие представители таких компаний, как «Авито», «СДЭК», «РСХБ Управление Активами», «Газпромбанк» (Акционерное общество), UnSpot, «Сбер», «СИБУР», АО «Зарубежнефть», «Ак Барс Страхование» и другие.

Программа и форум «Лучшие ESG проекты России» — ежегодное событие, демонстрирующее лучшие практики в области экологического, социального и корпоративного управлений. Мероприятие является продолжением программы «Лучшие социальные проекты России», существующей с 2012 года.

Подробная информация — на сайте.

Фото на обложке: Black Salmon / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 ESG-итоги: как повестка устойчивого развития повлияла на российский рынок в 2021 году
  2. 2 Устойчивое развитие на практике: как компаниям-производителям вносить реальный вклад в развитие тренда
  3. 3 Госкорпорация «Росатом» объявила о запуске Impact Team 2050
  4. 4 Экология и экономические риски — как экологическому стартапу найти баланс и выжить
  5. 5 Не только твердо стоять на ногах: кто отвечает за ESG в крупнейших российских компаниях
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

11 мая 2022

«Апп!101»

13 мая 2022

Neuro Night

15 мая 2022

New Tech Росатом 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ