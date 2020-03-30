AWS расширила программу поддержки стартапов
Облачная платформа Amazon Web Services (AWS) запустила программу поддержки для стартапов, которые еще не привлекали инвестиции. Об этом Rusbase рассказали представители AWS.
Ранее AWS поддерживала только стартапы с венчурным финансированием. Теперь компания разработала второй пакет поддержки — для проектов без венчурного капитала, не связанных с акселераторами или инкубаторами.
Стартапы, которые пройдут отбор, получат кредиты AWS в размере $1 тысячи. Кредиты покрывают расходы на работу с облачной платформой. Они автоматически появятся в аккаунте проекта после одобрения заявки.
Что еще получат стартапы:
- год бесплатной техподдержки;
- 7 основных проверок AWS Trusted Advisor на основе рекомендаций;
- консультации по электронной почте со специалистом по облачной поддержке и общие советы по созданию архитектуры.
Подать заявку на участие в программе можно на сайте AWS. Необходимо указать профиль заявителя на LinkedIn, ID аккаунта в AWS и сайт компании.
Фото: GaudiLab / Shutterstock
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