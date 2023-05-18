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В App Store добавили первую блокчейн-игру с NFT-функционалом

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Григорий Щеглов
Григорий Щеглов

Редактор направления Web3

Григорий Щеглов

Разработчики игры Axie Infinity выпустили облегченную версию проекта в App Store. Ранее Apple категорически отказывалась публиковать связанные с блокчейном игры в своем магазине приложений.

В App Store добавили первую блокчейн-игру с NFT-функционалом

Студия Sky Mavis, стоящая за одной из крупнейших блокчейн-игр Axie Infinity, анонсировала запуск своего проекта в App Store. В первое время игра будет доступна только на ключевых рынках: Аргентина, Колумбия, Перу, Мексика, Венесуэла, Индонезия, Малайзия и Вьетнам.

В начале года Axie Infinity появилась в Google Play, но для App Store разработчикам пришлось разрабатывать отдельную версию приложения с урезанным NFT-функционалом. В частности, владельцам iPhone доступен ряд бесплатных персонажей, а покупка невзаимозаменяемых токенов — лишь одна из возможностей улучшения игрового опыта. В десктопной версии Axie Infinity NFT являются обязательным элементом для начала игры.

«Мы общались с Apple около двух лет», — рассказал в интервью Decrypt соучредитель и главный операционный директор Axie Infinity Александр Леонард Ларсен. «После череды проб и ошибок нам удалось разработать облегченную версию игры, которая удовлетворила модераторов App Store».

На фоне новостей о релизе игры на iOS-устройствах нативный токен игры AXS вырос более чем на 12% с $7,16 до $8,04, став одной из самых успешных криптовалют недели.

Фото на обложке: James Yarema / Unsplash

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