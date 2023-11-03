В Москве задержали Аяза Шабутдинова — «360»

В Москве был задержан блогер и предприниматель Аяз Шабутдинов, пишет «360» со ссылкой на источник. Сообщается, что он прилетел в столицу из-за рубежа и поехал на съемные апартаменты. Там его и задержали.

В правоохранительных органах подтвердили изданию ТАСС факт задержания. Также о ситуации знает источник РБК, близкий к МВД.

По данным источников, причиной задержания стало подозрение в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Как пишет «360», задержанием занимались представители Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции, а также сотрудники столичного управления Федеральной службы безопасности.

Telegram-канал SHOT указывает, что блогер-миллионник прибыл из Вены. Сегодня, 3 ноября, Шабутдинов планировал запустить очередной курс. Представитель предпринимателя сообщил Telegram-каналу Baza, что никакого задержания не было, зато у блогера прошли обыски.

«Все нормально, работает. Не знаем, откуда пошла новость», — приводит Baza слова помощницы Шабутдинова. Самому предпринимателю Baza дозвониться не смогла. Последний пост Шабутдинова в Instagram* опубликован за 14 часов до сообщений о задержании.

Аяз Шабутдинов является основателем бизнес-школы «Like Центр». В Instagram* у него 1,9 млн подписчиков, блогер рекламирует там свои курсы.

Ранее в октябре к Шабутдинову и его компаним подали иск, инвестор из Нижнего Тагила потребовал взыскать с предпринимателя 1,5 млн рублей.

* Meta и входящие в нее Instagram Facebook признаны в РФ экстремистскими и террористическими организациями и запрещены.

Фото на обложке: Соцсети Аяза Шабутдинова