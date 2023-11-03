МВД завело уголовное дело в отношении блогера Аяза Шабутдинова

МВД завело уголовное дело о мошенничестве в отношении блогера Аяза Шабутдинова. У МВД имеется информация о «нескольких эпизодах противоправной деятельности» сотрудников неназванной компании, через которую блогер продавал свои курсы.

В отношении блогера Аяза Шабутдинова открыто уголовное дело по статье 159 УК РФ о мошенничестве. В сообщении МВД говорится, что сотрудники правоохранительных органова пресекли «противоправную деятельность известного блогера и бизнес-тренера».

«Используя агрессивный маркетинг, блогер предлагал купить образовательные программы, тренинги и вебинары, которые якобы способны помочь начать успешный бизнес», – говорится в сообщении «МВД Медиа».

МВД располагает сведениями о «нескольких эпизодах противоправных действий» сотрудников неназванной компании, через которую блогер продавал курсы.

Аяза Шабутдинова задержали в пятницу 3 ноября. В этот день блогер планировал запустить очередной курс. Шабутдинов является основателем бизнес-школы «Like Центр», профиль блогера в запрещенной в России соцсети насчитывает 1,9 млн подписчиков.

Фото на обложке: МВД Медиа