На основателя бизнес-школы «Like Центр» Аяза Шабутдинова подали в суд

К основателю бизнес-школы «Like Центр» Аязу Шабутдинову и его компаним подали иск, инвестор из Нижнего Тагила требует взыскать с предпринимателя 1,5 млн рублей. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

По данным канала, в 2018 году Василий (имя изменено) инвестировал в «Like Центр» в Екатеринбурге и перевел 1 млн рублей на счет жены местного предпринимателя — директора и франчайзи «Like Центра» в Екатеринбурге Алексея Крайнова.

Взамен он рассчитывал получить 7 млн дивидендов в течение трех лет. Отмечается, что никаких средств мужчина так и не получил.

Позднее с Василием связались представители Аяза Шабутдинова с предложением выкупить его долю в «Like Центре» за 500 тыс. рублей, а также вернуть 1,5 млн задолженности. Усомнившись в том, что прежняя инвестиция принесет какую-то прибыль, мужчина согласился на предложение.

Спустя какое-то время Василий получил свои 500 тыс. рублей, что стало последней выплатой со стороны «Like Центра». После этого представители бизнес-школы прекратили выходить на связь с инвестором. В результате, Василий подал иск к «Like Центр» и ее основателю Аязу Шабутдинову.

Фото на обложке: Соцсети Аяза Шабутдинова