«Азбука вкуса» запустила сервис консультаций с нутрициологами по подписке, сообщила пресс-служба компании. Для этого ритейлер создал команду специалистов с опытом от 3 лет и заключил партнерство с хроматографической лабораторией. Нутрициологи помогут клиентам проанализировать рацион и составить план питания.

«Азбука вкуса» собрала внутри компании команду дипломированных нутрициологов с опытом работы от 3 лет. Специалисты помогут клиентам изменить рацион с учетом предпочтений и потребностей.

Чтобы оценить общее состояние здоровья, индивидуальные особенности и определить необходимость дальнейшей консультации врача, нутрициологи могут учитывать данные лабораторных исследований. Ритейлер заключил партнерство с исследовательской лабораторией Chromolab, услугами которой могут воспользоваться клиенты.

В сервисе доступны три формата услуг:

консультация с анализом рациона и рекомендациями по питанию;

разработка индивидуального плана питания на месяц;

шопинг-сопровождение в магазине «Азбуки вкуса», в рамках которого специалист объяснит, как выбирать продукты и на что обращать внимание в составах.

Каждая услуга доступна разово и в рамках подписки — на 1, 3 или 6 месяцев. В подписку входят все виды услуг, а также обратная связь нутрициолога 6 дней в неделю в мессенджере. Первая консультация проводится бесплатно. Если клиент останется недоволен уже оплаченной услугой, «Азбука вкуса» обещает вернуть деньги.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!