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«Азбука вкуса» запустила сервис консультаций с нутрициологами

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

«Азбука вкуса» запустила сервис консультаций с нутрициологами по подписке, сообщила пресс-служба компании. Для этого ритейлер создал команду специалистов с опытом от 3 лет и заключил партнерство с хроматографической лабораторией. Нутрициологи помогут клиентам проанализировать рацион и составить план питания.

«Азбука вкуса» запустила сервис консультаций с нутрициологами

«Азбука вкуса» собрала внутри компании команду дипломированных нутрициологов с опытом работы от 3 лет. Специалисты помогут клиентам изменить рацион с учетом предпочтений и потребностей.

Чтобы оценить общее состояние здоровья, индивидуальные особенности и определить необходимость дальнейшей консультации врача, нутрициологи могут учитывать данные лабораторных исследований. Ритейлер заключил партнерство с исследовательской лабораторией Chromolab, услугами которой могут воспользоваться клиенты.

В сервисе доступны три формата услуг: 

  • консультация с анализом рациона и рекомендациями по питанию; 
  • разработка индивидуального плана питания на месяц; 
  • шопинг-сопровождение в магазине «Азбуки вкуса», в рамках которого специалист объяснит, как выбирать продукты и на что обращать внимание в составах. 

Каждая услуга доступна разово и в рамках подписки — на 1, 3 или 6 месяцев. В подписку входят все виды услуг, а также обратная связь нутрициолога 6 дней в неделю в мессенджере. Первая консультация проводится бесплатно. Если клиент останется недоволен уже оплаченной услугой, «Азбука вкуса» обещает вернуть деньги. 

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Фото на обложке: Igisheva Maria / Shutterstock

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