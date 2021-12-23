«Азбука вкуса» планирует провести IPO на Московской бирже

Продовольственный ритейлер «Азбука вкуса» в скором времени планирует провести первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже. Компания намерена предложить инвесторам до 15% акций.

Конкретные сроки размещения президент «Азбуки вкуса» Денис Сологуб не назвал, передает РБК.

Выход на биржу он объяснил тем, что у компании амбициозная стратегия по развитию своего foodtech-направления, расширению производства, росту новых сегментов и сервисов. Для этого нужны долгосрочные инвестиции, и компании комфортнее вкладывать средства, привлеченные с рынка, нежели кредитные, отметил Денис Сологуб.

Потенциальными инвесторами могут стать и лояльные клиенты торговой сети. Потому как основная часть лояльной аудитории ритейлера на 90% совпадает с числом активных инвесторов с высоким чеком.

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Фото на обложке: страница «Азбуки Вкуса» на Facebook