«Азбука Вкуса» после продажи «Магниту» сохранит название и откроет магазины в городах-миллионниках

Сделка, которая будет проходить через АО «Тандер», пока не закрыта, ждет одобрения ФАС и выполнения ряда других условий, согласованных сторонами. «Магнит» планирует сохранить бренд «Азбука Вкуса», а также ключевую управленческую команду. Представители «Магнита» будут вовлечены в стратегическое управление бизнесом «Азбуки вкуса».

В состав «Азбуки Вкуса» входит 171 магазин нескольких форматов: супермаркеты «Азбука вкуса» (107 торговых точек), минимаркеты «Азбука daily» (59 торговых точек) и гипермаркеты «АВ маркет» (5 торговых точек). Большая часть магазинов расположена в Москве (138 торговых точек) и Московской области (23 торговых точки), остальная часть работает в Санкт-Петербурге.

В состав компании входит онлайн-доставка из собственных магазинов, кейтеринг и прочие сервисы.

Площадь торговых активов — 100,4 тыс. кв. м, из которых около 77,9 тыс. кв. м приходится на супермаркеты и 11,9 тыс. кв. м — на минимаркеты. В контур сделки также вошли пять собственных кулинарных, хлебопекарных и кондитерских производств, три распределительных центра и складская инфраструктура доставки общей площадью 47 тыс. кв. м в Москве и Санкт-Петербурге.

По словам гендиректора ПАО «Магнит» Евгения Случевского, покупка премиальной сети даст возможность усилить рыночные позиции в Москве и выйти в новый сегмент премиальной розницы, что «позволит закрыть практически все покупательские миссии в продуктовом ритейле». Случевский не исключил, что «Азбука Вкуса» выйдет за пределы столичных регионов.

«В последние годы "Азбука Вкуса" практически не открывала магазинов, но после сделки компания может получить новый импульс к развитию: CVP «Азбуки Вкуса» является одним из самых сильных в своем сегменте и востребовано в городах-миллионниках», — заявил топ-менеджер.

По словам Случевского, сильной стороной «Азбуки Вкуса» является готовая еда. «Эта экспертиза поможет улучшить и расширить предложение магазинов группы компаний "Магнит" в сегменте, который сегодня является самым быстрорастущим в ритейле», — добавил топ-менеджер.

Российская операционная компания «Азбуки Вкуса» ООО «Городской супермаркет» по итогам прошлого года увеличила выручку на 17,3%, до 101,2 млрд рублей. Чистая прибыль достигла 3,63 млрд рублей — рост в 4,5 раза к прошлому году.

В апреле суд в Москве приговорил к восьми годам колонии бывшего совладельца «Азбуки вкуса» Кирилла Якубовского по делу о мошенничестве. По данным следствия, Якубовский, будучи совладельцем кипрской инвестиционной компании V.M.H.Y. Holdings Limited, оказался причастен к хищению $126 млн. Якубовский с 2008 года был совладельцем холдинга, владеющего сетью премиальных продуктовых магазинов «Азбука вкуса». В 2014 году он отказался от своей доли.

В апреле 2024 года миллиардеры Александр Абрамов и Александр Фролов согласовали выход из капитала ритейлера. Новым акционером и инвестором сети супермаркетов стало акционерное общество «Бавэро групп», компания в 2023 году была зарегистрирована в Пермском крае, ее бенефициары не раскрываются. В настоящее время все участники премиального бизнеса в ЕГРЮЛ скрыты.

«Магнит» работает в мультиформатной модели, которая включает в себя магазины у дома, супермаркеты, аптеки и магазины дрогери. На 31 декабря 2024 года компания насчитывала 31 тыс. 483 торговые точки в 72 регионах России. Выручка «Магнита» за 2024 год составила 3 043 млрд рублей, EBITDA — 172 млрд рублей. Конечные бенефициары компании не раскрываются.

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