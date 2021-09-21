Сеть «Азбука вкуса» изменит фирменный стиль и логотип

Розничная сеть «Азбука вкуса» проведет ребрендинг впервые за 15 лет, сообщила пресс-служба компании. Изменения затронут логотип и фирменный цвет ритейлера. Новые элементы будут внедрены поэтапно, сначала изменения пройдут во флагманских супермаркетах.

Новый фирменный стиль бренда был разработан внутренней командой «Азбуки вкуса». В основу нового логотипа легла монограмма «АВ», которая является символом компании с момента ее основания, а основным элементом айдентики стала орбита.

Ритейлер сохранил узнаваемый логотип, но актуализировал его и адаптировал для использования в digital среде.

В качестве цветового решения были выбраны новые оттенки зелёного цвета, которые дополняются второстепенной палитрой. Шрифт логотипа был разработан совместно с основателями проекта Type Today Ильёй Рудерманом и Юрием Остроменцким.

Основой для разработки дизайн-решения послужила новая коммуникационная платформа бренда, которая воплощается во фразе «Еда, культура, открытия». Эта фраза заменила слово «супермаркет» на фасадах розничных магазинов.

Сперва ребрендинг затронет флагманские супермаркеты в Москве (Арбат, 54) и в Санкт-Петербурге (Невский пр-т 114-116). Затем, в ближайшие 2 года, изменения пройдут еще в 20 магазинах, открытых в первые годы работы сети. В остальных магазинах будет проведена частичная реновация, затрагивающая улучшения пространства, сервиса и ассортимента.

Необходимость ребрендинга обусловлена переходом «Азбуки вкуса» от модели продуктового ритейлера к модели экосистемы питания с собственными фуд-технологиями и фуд-сервисами.

Помимо сети магазинов разных форматов (175 объектов в Москве и Санкт-Петербурге) «Азбука вкуса» занимается производством готовой еды и выпускает на собственных фабриках-кухнях более 1000 наименований свежей продукции объёмом до 35 тонн в сутки.

Кроме того, компания расширяет сеть кафетериев внутри магазинов, развивает доставку продуктов и готовых блюд, свою службу кейтеринга, консьерж-сервис, изготовление тортов и банкетных блюд на заказ, курсы сомелье, школу бариста, b2b-услуги. Сейчас ритейлер тестирует ещё несколько новых бизнес-направлений в области нутрициологии и здорового образа жизни

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: «Азбуки вкуса»