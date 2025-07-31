«Азбука вкуса» запустила на свой склад робота-инвентаризатора от Яндекса — и уже думает о масштабировании

Склад «Азбуки вкуса» в Москве получил нового сотрудника — бесперебойного, высокоточного и совершенно нелюдимого. Теперь за инвентаризацию отвечает мобильный робот от Яндекс Роботикс. Он ездит между палетами, сверяет данные с WMS и снижает нагрузку на персонал. Пока это пилот, но в планах — полная роботизация склада.

Робот по подписке: инвентаризация дважды в неделю, без выходных и больничных

На московском складе сети «Азбука вкуса» начал работу робот-инвентаризатор собственной разработки Яндекс Роботикс. Он перемещается по складу, автоматически сканирует товарные остатки, сверяет их с данными системы управления складом (WMS) и передаёт отчёты в реальном времени.

Устройство работает по модели подписки — дважды в неделю оно проводит полную проверку товарных остатков. Оборудовано лидаром, камерами, ультразвуковыми сенсорами и датчиками безопасности, благодаря которым свободно ориентируется в пространстве и не мешает работе сотрудников.

Из Excel — в API: синхронизация с WMS идёт вживую

Интеграция с внутренними системами ритейлера реализована через API, предоставленный Яндекс Роботикс. Это позволяет загружать данные прямо в интерфейс WMS без задержек и промежуточной обработки — сотрудники получают актуальные остатки сразу после прохода робота.

Ранее инвентаризация выполнялась вручную, что требовало временной остановки операций и высотных работ. Сейчас все задачи автоматизированы: склад продолжает работу в полном объёме, а персонал освобождён от рутинных проверок.

Оптимизация через машинное зрение

По словам Сергея Голубкова, вице-президента по логистике «Азбуки вкуса», компания делает ставку на автоматизацию, чтобы снизить издержки, связанные с дефицитом кадров и ростом стоимости складского труда. На первом этапе были роботизированы вспомогательные процессы: уборка, выдача оборудования, перемещение грузов, инвентаризация.

Следующим шагом станет роботизация основных складских операций: размещения, комплектации и перемещения товаров по складу. Инвентаризатор Яндекса, по его словам, уже показал, что способен точно отслеживать расположение единиц хранения и сокращать потребность в ручной проверке.

Контекст: логистика идёт в цифру — и в железо

По данным совместного исследования Яндекс Роботикс и «Промышленной робототехники» (бывш. KUKA), 88% российских компаний планируют использовать мобильных роботов на складах. Более 70% — сразу в объёме 10+ устройств. При этом 78% компаний уже сформировали робототехнические команды, а 48% — утвердили бюджеты на внедрение.

Автоматизация больше не выглядит как дорогая игрушка для флагманов. Это стратегия выживания в условиях дефицита кадров и роста логистической нагрузки. В условиях, когда e-commerce требует точности, скорости и бесшовной интеграции — роботы становятся не «футуризмом», а стандартом.

Что это меняет на рынке

Внедрение мобильных роботов в логистику продуктовых сетей говорит о том, что технологии перестают быть прерогативой маркетплейсов и dark store-сетей. Теперь даже классический ритейл вроде «Азбуки вкуса» начинает отказываться от ручного труда в пользу API и лидаров.

Робот на складе — это не про эффектность, а про эффективность: инвентаризация идёт быстрее, люди меньше рискуют, а бизнес получает контроль в реальном времени. Если эксперимент окажется успешным, мы увидим, как роботы начнут заезжать на склады всей отрасли — от премиального ритейла до FMCG.