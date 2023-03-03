Бывший вице-президент «Азбуки вкуса» занял пост коммерческого директора «Яндекс.Лавки»

У «Яндекс.Лавки» новый коммерческий директор — Георгий Михайлов, рассказали в пресс-службе компании. Ранее он работал в «Азбуке вкуса» и X5 Group.

Михайлов имеет 15 лет опыта в сфере ритейла в качестве управленца. Под его руководством работали команды IT-специалистов, он также отвечал за разработку и реализацию стратегии бренда.

До сотрудничества с «Азбукой вкуса» Михайлов работал в IT-компаниях Cisco Systems и Sandvine. Свою деятельность в ритейлере он начал с должности специалиста управления информационных технологий. А в 2019 году занял пост вице-президента «Азбуки».

В «Яндекс.Лавке» Михайлов займется работой с поставщиками и развитием собственной торговой марки сервиса, а также направлением готовой еды.

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