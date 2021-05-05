Ажиотаж добрался до России: «Яндекс» рассказал о резком росте продаж жестких дисков и SSD

Продажи внутренних жестких дисков и твердотельных накопителей на российском рынке онлайн-торговли в недельном выражении выросли на 250% и 140% соответственно, следует из данных, предоставленных RB.ru пресс-службой «Яндекса».

Специалисты «Яндекс.Маркет Аналитика» проанализировали данные по периодам 21-30 апреля и 11-20 апреля. Продажи HDD выросли в 2,5 раза, внешних жестких дисков и SSD – в 1,6 раза, SSD – в 1,4 раза. В пресс-службе «Яндекса» отметили, что это данные по всему российскому рынку онлайн-торговли, а не только их маркетплейсу.

«Мы связываем этот всплеск с выходом криптовалюты Chia. Текущая динамика онлайн-продаж показывает, что россияне активно расширяют дисковое пространство для майнинга новой криптовалюты. При этом они не только покупают новые жесткие диски и накопители, но и выбирают более дорогие варианты с большим объемом памяти», – подчеркнул руководитель сервиса «Яндекс.Маркет Аналитика» Илья Зинченко.

В денежном выражении продажи внутренних жестких дисков (HDD) выросли более чем на 400% из-за увеличения среднего чека: с 5 тысяч до 14 тысяч рублей, добавили в «Яндексе».

Тем временем, пишут СМИ, многие модели скоростных SSD исчезли с полок магазинов. Журналисты заметили, что дефицитные накопители начали всплывать на популярных сервисах у спекулянтов.

О росте внимания к криптовалюте Chia говорят и эти данные СМИ: суммарный объем накопителей, используемых для майнинга Chia, увеличился в 10 раз за месяц.

Производители компьютерного «железа» также в тренде: Onda представили материнскую плату с 32 портами SATA.

Ранее RB.ru рассказывали о переполохе, который криптовалюта Chia устроила на рынке Китая.

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