Сеть Azimut Hotels сворачивает бизнес Европе

Одна из крупнейших на рынке недвижимости России компания Gleden Invest Александра Клячина решила приостановить бизнес отельной сети Azimut Hotels в Европе. Эксперты связывают это со сложностями ведения бизнеса в условиях санкций.

Новостями отельного бизнеса холдинга, в управлении которого находится также гостиница «Метрополь» и прочие активы миллиардера Александра Клячина, поделился с РБК не назвавший себя представитель Gleden Invest.

К 2022 году под управлением компании в Европе из 20 отелей (как это было 15 лет назад) осталось восемь в Дрездене, Эрдинге, Нюрнберге, Берлине, Кельне, Мюнхене (где в 2008 году открылся первый Azimut) и Вене.

В четырех последних городах бывшие гостиницы Azimut сменили бренд на acom-Hotel (по данным Booking.com). В первых трех работа продолжается под старым брендом.

Ранее стало известно, что Azimut Hotels и ряд других компаний российского миллиардера, зарегистрированные изначально в Люксембурге, теперь официально числятся в особой налоговой зоне на острове Октябрьский в Калининградской области.

Игроки рынка недвижимости считают, что пересмотр стратегии холдинга может быть связан со сложностью осуществления трансграничных платежей в условиях санкционных ограничений. В этом случае ориентация на внутренний рынок более оправдана.

В пресс-службе Azimut Hotels подтвердили, что договоры управления с некоторыми европейскими отелями расторгнуты.

«Расторжение или заключение договоров управления — постоянная практика любой управляющей компании», — цитирует РБК своего анонимного собеседника из Glenden Invest.

При этом сеть намерена оставаться международной, выходя на новые рынки, например, Израиля и стран СНГ.

Еще в 2019 году, когда речь шла о расширении и развитии, помимо европейских стран в качестве стратегических целей рассматривались экономически привлекательные проекты в Грузии, Белоруссии, Казахстане, Турции и Болгарии.

Источник из Gleden Invest подтверждает эту тенденцию и утверждает, что в 2023-2024 году планируется открытие двух новых гостиниц в Израиле.

В России же сеть развивается активно: за 2022 год номерной фонд прирос на 10% (до почти 12 тыс.), с начала года открылись Azimut Парк Отель Тула (в Ясной Поляне) и Azimut Сити Отель Комсити (в Москве), в планах — еще ряд запусков.

Всего в РФ под брендом работает около 70 отелей и санаториев в 50 городах.

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