Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Банки запустили переводы между юрлицами через СБП

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Банки решили запустить денежные переводы между юридическими лицами через систему быстрых платежей. Сервис позволит перечислять средства мгновенно, в том числе в выходные и праздничные дни.

Банки запустили переводы между юрлицами через СБП

Первыми функционал опробовали «Райффайзенбанк» и «Делобанк», сообщили «Известия».

В этом году к сервису планируют присоединиться в МКБ, ПСБ, Газпромбанке, «Абсолюте», «Открытии», «Почта Банке», «МТС-Банке» и Росбанке.

Сейчас платежи между компаниями проводятся только в рабочее время в будни. И B2B-платежи идут от нескольких часов до дней.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как бизнесу сэкономить на безнале: советы по использованию СБП
  2. 2 Как сэкономить на авто для бизнеса?
  3. 3 Составить новогодний плейлист так, чтобы не раздражать посетителей: 6 правил для бизнеса
  4. 4 Акселератор больше не обязателен. Как предпринимателю вырастить компанию самостоятельно?
  5. 5 Как сделать аудит сайта бесплатно — инструкция

ВОЗМОЖНОСТИ

19 января 2022

ISS Hack

20 января 2022

Международная олимпиада «Траектория будущего»

21 января 2022

Data Fusion Awards от ВТБ

Все ВОЗМОЖНОСТИ