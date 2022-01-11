Банки запустили переводы между юрлицами через СБП

Банки решили запустить денежные переводы между юридическими лицами через систему быстрых платежей. Сервис позволит перечислять средства мгновенно, в том числе в выходные и праздничные дни.

Первыми функционал опробовали «Райффайзенбанк» и «Делобанк», сообщили «Известия».

В этом году к сервису планируют присоединиться в МКБ, ПСБ, Газпромбанке, «Абсолюте», «Открытии», «Почта Банке», «МТС-Банке» и Росбанке.

Сейчас платежи между компаниями проводятся только в рабочее время в будни. И B2B-платежи идут от нескольких часов до дней.

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Фото на обложке: Unsplash