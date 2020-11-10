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B2B-Export запустит проект по экспорту сложного оборудования и инжиниринговых услуг

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Онлайн-платформа для экспорта товаров российских производителей B2B-Export запустит новый проект по комплексному экспорту сложного оборудования и инжиниринговых услуг. Направление будет называться B2B-Export Engineering. Об этом на своей странице в Facebook сообщила сооснователь компании Екатерина Дьяченко.

B2B-Export запустит проект по экспорту сложного оборудования и инжиниринговых услуг

Проект будет нацелен на развитие российского инжинирингового экспорта и вывод соответствующих товаров и услуг на развитые и развивающиеся рынки мира.

«Я вижу очень большой потенциал в этом и хотела бы в течение 2021 года сфокусировать свое внимание на развитии этого проекта», — говорит Дьяченко.

Также Дьяченко сообщила, что в компании B2B-Export произойдет смена генерального директора. Вместо Екатерины на эту должность назначена глава операционной деятельности проекта и его сооснователь Виктория Рахимова. Дьяченко останется председателем совета директоров компании и продолжит участвовать в принятии всех стратегических решений B2B-Export.

Компания B2B-Export была основана в 2014 году и изначально сфокусировалась на экспорте российских товаров на африканский рынок. Сейчас компания развивается как онлайн-платформа для экспорта товаров из России на различные рынки дальнего зарубежья.

По собственным данным, с помощью площадки B2B-Export можно найти покупателей из более, чем 110 стран мира. При этом для поиска нужных товаров платформой сейчас пользуются более 4 тысяч зарубежных компаний-импортеров.

Фото: Avigator Fortuner / Shutterstock

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