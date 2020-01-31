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«Нетология» запускает бесплатный интенсив по B2B-маркетингу
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Евгения Хрисанфова
С 18 по 20 февраля пройдет бесплатный онлайн-интенсив от «Нетологии». Участники прослушают лекции от специалистов и узнают о специфике digital-маркетинга в сфере «бизнес для бизнеса».
«Нетология» запускает бесплатный интенсив по B2B-маркетингуЕвгения Хрисанфова
Всего в рамках программы состоятся три онлайн-лекции, которые проведут глава отдела маркетинга Carrot quest Дмитрий Шуваев и консультант по маркетингу компаний ITAKA и Skyeng Вероника Зданович.
На интенсиве слушатели узнают:
- Как разрабатывать стратегию для digital-маркетинга в сфере B2B, использовать аналитику и разные каналы.
- Какие есть сценарии коммуникации с клиентами.
- Как использовать данные из CRM в работе.
- Какие метрики эффективности нужны для B2B-маркетинга.
Чтобы посмотреть онлайн-лекции про B2B-маркетинг, зарегистрируйтесь на сайте «Нетологии».
Фото на обложке: Nick Morrison/Unsplash
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