«Нетология» запускает бесплатный интенсив по B2B-маркетингу

С 18 по 20 февраля пройдет бесплатный онлайн-интенсив от «Нетологии». Участники прослушают лекции от специалистов и узнают о специфике digital-маркетинга в сфере «бизнес для бизнеса».

Всего в рамках программы состоятся три онлайн-лекции, которые проведут глава отдела маркетинга Carrot quest Дмитрий Шуваев и консультант по маркетингу компаний ITAKA и Skyeng Вероника Зданович.



На интенсиве слушатели узнают:



Как разрабатывать стратегию для digital-маркетинга в сфере B2B, использовать аналитику и разные каналы.

Какие есть сценарии коммуникации с клиентами.

Как использовать данные из CRM в работе.

Какие метрики эффективности нужны для B2B-маркетинга.

Чтобы посмотреть онлайн-лекции про B2B-маркетинг, зарегистрируйтесь на сайте «Нетологии».

Фото на обложке: Nick Morrison/Unsplash