«СберМаркет» начал продавать товары для офиса в рассрочку

«СберМаркет» стал продавать b2b-клиентам товары для офиса в рассрочку на год. При каждой оплате заказа первый месяц использовать деньги банка можно без процента, затем — 2,45% в месяц. Максимальный лимит — 1 млн рублей. Об этом RB рассказали в пресс-службе сервиса.
«Рассрочку для бизнеса» можно оформить на сайте «СберМаркета». Выбрать способ оплаты нужно на этапе оформления заказа.
Сначала необходимо авторизоваться в «СберМаркете» через ID. При первом оформлении заказа в рассрочку нужно оформить лимит: направить заявку на рассмотрение и получить решение от банка.
Затем клиенту нужно будет подписать договор и оплатить покупку в «СберБизнес». Платежный документ будет предзаполнен. Платеж от банка поступит в СберМаркет, и начнется сборка заказа.
Товары предоставляемой суммы можно оплатить неограниченное количество раз: лимит восстанавливается, если выданная ранее рассрочка была погашена.
По собственным данным сервиса, в прошлом году оборот b2b-направления «СберМаркета» вырос в 2,6 раза. Сейчас сервис доступен для клиентов уже более чем в 150 городах России.
В первом квартале года почти 52 тыс. клиентов сделали свои заказы, что на 1,7 раза больше год к году.
Фото на обложке: Unsplash
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