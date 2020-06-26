Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Офисные сотрудники рассказали, чего им не хватало на удаленке

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Три четверти российских работников вернулись в офис. Об этом говорят результаты исследования рекрутингового портала «Работа.ру» с которыми ознакомился Rusbase. 

Офисные сотрудники рассказали, чего им не хватало на удаленке

По данным исследования, к обычному рабочему режиму вернулись 68% сотрудников, которые во время самоизоляции работали удаленно. Еще 7% чередуют работу из дома и офиса. 25% опрошенных по-прежнему работают на удаленке. 

40% респондентов легко вернулись в привычный рабочий формат. Однако треть опрошенных отметили, что при возвращении с удаленки им непривычно снова тратить время на дорогу до работы.

Чего россиянам не хватало на удаленке: 

  • рабочей атмосферы — 36%;
  • коллег — 27%;
  • собственного рабочего места — 19%;
  • корпоративной жизни и мероприятий — 11%.

«Работа.ру» провела опрос в июне 2020 года. В нем приняли участие 4,5 тысячи человек из всех регионов России. 

Фото: AndrewLozovyi / Фотодженика

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

26 июня 2020

Стартап-кафе GRILL: E-commerce Logistics Transport

27 июня 2020

PhotoHack Snapchat

30 июня 2020

Энергопрорыв

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма