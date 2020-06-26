Офисные сотрудники рассказали, чего им не хватало на удаленке
Три четверти российских работников вернулись в офис. Об этом говорят результаты исследования рекрутингового портала «Работа.ру» с которыми ознакомился Rusbase.
По данным исследования, к обычному рабочему режиму вернулись 68% сотрудников, которые во время самоизоляции работали удаленно. Еще 7% чередуют работу из дома и офиса. 25% опрошенных по-прежнему работают на удаленке.
40% респондентов легко вернулись в привычный рабочий формат. Однако треть опрошенных отметили, что при возвращении с удаленки им непривычно снова тратить время на дорогу до работы.
Чего россиянам не хватало на удаленке:
- рабочей атмосферы — 36%;
- коллег — 27%;
- собственного рабочего места — 19%;
- корпоративной жизни и мероприятий — 11%.
«Работа.ру» провела опрос в июне 2020 года. В нем приняли участие 4,5 тысячи человек из всех регионов России.
Фото: AndrewLozovyi / Фотодженика
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