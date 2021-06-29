Работодатели настроены на возвращение в офис без возможности удаленной работы – исследование

Подавляющее число руководителей компаний настроены на возвращение к офисной работе без возможности «удаленки». Исследование Honor показало, что многие из них недовольны качеством работы сотрудников вне офиса, хотя те, в свою очередь, мечтают либо перейти на полную «удаленку», либо на гибридный формат работы.

В исследовании компании Honor участвовали 100 руководителей с не менее чем 10 людьми в подчинении и более 3 тысяч сотрудников, перешедших во время пандемии на удаленный режим работы.

71% менеджеров настроены на полное возвращение с «удаленки» к офисной работе. Однако 60% из них признают, что для их сотрудников это будет серьезным стрессом. В качестве аргументов к возвращению к прежнему режиму работы менеджеры назвали возможность разделить личное и рабочее время (47%), а также быстро взаимодействовать с коллегами (40%).

Вопреки настроениям и планам руководителей, большинство сотрудников не хотят возвращаться в офис. 27% готовы полностью перейти на удаленный режим, 43% опрошенных предпочли бы совмещать онлайн и офлайн.

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