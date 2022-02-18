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Опрос: 75% респондентов хотят стать IT-специалистами из-за недовольства текущим уровнем зарплаты

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Каждый второй работник в России недоволен маленькой зарплатой, гласят результаты исследования HeadHunter и Skypro. Большинство из них хотят «уйти в IT» и надеются получать от 100 тысяч рублей в месяц.

Опрос: 75% респондентов хотят стать IT-специалистами из-за недовольства текущим уровнем зарплаты

Опрос показал, что 75% респондентов думает о переходе в IT более месяца, 24% мечтают об этом целый год. Треть опрошенных в этой сфере привлекает высокая зарплата и столько же – карьерные перспективы.

Более 30% респондентов рассчитывает на заработную плату в IT в размере от 100 тысяч рублей в месяц. Столько же опрошенных думают, что смогут устроиться на работу после 2-3 собеседований.

«На начальном этапе у ИТ-специалистов наиболее высокая конкуренция за счет того, что компании хотят видеть среди своих сотрудников наиболее способных к обучению и созданию ценности для компании специалистов», – отметил директор по развитию онлайн-университета Skypro Михаил Свердлов.

Почти половина респондентов считают, что обладают необходимым для работы в IT складом ума. Около трети считают себя гуманитариями, но готовы переучиться. 28% респондентов мотивировали на переход в IT рассказы и рекомендации друзей.

«Более половины россиян считают себя способными перейти в технологическую отрасль, что может быть связано с разнообразием цифровых профессий от тестировщика до продакт-менеджера», – подчеркнула руководитель отдела подбора и адаптации HeadHunter Олеся Плотникова. 

Исследование провели специалисты HeadHunter и Skypro среди 1,5 тыс. россиян старше 18 лет из всех регионов России.

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Фото на обложке: YuryKara / Shutterstock

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