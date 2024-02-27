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Суд в Москве оштрафовал Badoo на 1 млн рублей за отказ локализовать данные россиян

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Суд в Москве оштрафовал Badoo на 1 млн рублей за отказ локализовать данные россиян. Сегодня же суд выписал штраф в отношении Skype за нарушение правил распространения информации, но на меньшую сумму – 500 тыс. рублей.

Суд в Москве оштрафовал Badoo на 1 млн рублей за отказ локализовать данные россиян

Мировой судья в Москве назначил штраф в размере 1 млн рублей в отношении социальной сети знакомств Badoo. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Таганского суда. 

Компанию Badoo Trading Limited признали виновной в нарушении закона о необходимости локализовать данные россиян. 

Сегодня же Таганский суд Москвы оштрафовал сервис Skype на 500 тыс. рублей за нарушение правил распространения информации.

Ранее штрафы за отказ локализовать данные россиян получили Pinterest и компания-владелец Snapchat, а также сервис бронирования Hotels.com.

Фото на обложке: rafapress / Shutterstock

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