Суд в Москве оштрафовал Badoo на 1 млн рублей за отказ локализовать данные россиян. Сегодня же суд выписал штраф в отношении Skype за нарушение правил распространения информации, но на меньшую сумму – 500 тыс. рублей.
Мировой судья в Москве назначил штраф в размере 1 млн рублей в отношении социальной сети знакомств Badoo. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Таганского суда.
Компанию Badoo Trading Limited признали виновной в нарушении закона о необходимости локализовать данные россиян.
Сегодня же Таганский суд Москвы оштрафовал сервис Skype на 500 тыс. рублей за нарушение правил распространения информации.
Ранее штрафы за отказ локализовать данные россиян получили Pinterest и компания-владелец Snapchat, а также сервис бронирования Hotels.com.
Фото на обложке: rafapress /
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