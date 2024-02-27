Суд в Москве оштрафовал Badoo на 1 млн рублей за отказ локализовать данные россиян. Сегодня же суд выписал штраф в отношении Skype за нарушение правил распространения информации, но на меньшую сумму – 500 тыс. рублей.

Суд в Москве оштрафовал Badoo на 1 млн рублей за отказ локализовать данные россиян