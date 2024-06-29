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Уоррен Баффет не завещает фонду Била Гейтса «никаких денег»

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Уоррен Баффет, председатель и главный исполнительный директор Berkshire Hathaway, обладатель состояния в $130 млрд, дал интервью The Wall Street Journal, в котором поделился деталями завещания. Предполагается, что одно из величайших состояний современной эпохи перейдет в благотворительный фонд, который после его смерти единогласно выберут дочь и двое сыновей. Возможно, такой фонд еще не существует.

Уоррен Баффет не завещает фонду Била Гейтса «никаких денег»
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Издание напоминает, что в управлении детей миллиардера уже есть ряд благотворительных фондов: у Сьюзен Баффетт — занимающийся дошкольным образованием Фонд Шервуда, у Говарда Баффетта — обеспечивающий продовольственную безопасность собственный фонд, у Питера Баффетта — поддерживающий женщин фонд NoVo.

При этом важное условие передачи средств Уоррена Баффета — единогласное решение детей, в какой фонд они будут перечислены. Журналисты предполагают, что это будет новый благотворительный фонд.

«Его следует использовать, чтобы помочь людям, которым не так повезло, как нам. В мире 8 млрд людей... Есть много способов помочь людям», — цитирует миллиардера WSJ.

Отдельно Баффет подчеркнул, что «фонд Гейтса не получит никаких денег после моей смерти». Речь о таком повороте событий зашла, поскольку бизнесмен многие годы сотрудничал с Биллом Гейтсом и в общей сложности перевел в его фонд $43 млрд.

Уоррен Баффетт, впрочем, уже несколько раз переписывал завещание. Текущую версию он составил, когда понял, что «дети повзрослели за эти годы».

Фото на обложке: Rob Crandall / Shutterstock

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