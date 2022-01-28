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Уоррен Баффетт вырвался на шестое место в списке самых богатых людей планеты

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Уоррен Баффетт поднялся выше Марка Цукерберга и занял шестую строчку в списке самых богатых людей планеты. 92-летний миллиардер единственный из первой десятки списка, кто в текущем году на фоне обвала фондовых рынков увеличил свое состояние.

Уоррен Баффетт вырвался на шестое место в списке самых богатых людей планеты

Уоррен Баффетт по актуальным на момент публикации данным владеет состоянием в размере $111 млрд, свидетельствуют данные Forbes Real Time Billionaires. Баффетт в списке богатейших людей планеты занимает 6 место.

С начала 2022 года состояние Уоррена Баффетта увеличилось на $2,4 млрд. Стоимость акций его основного актива Berkshire Hathaway за этот период выросла на 2,3% до $462 за бумагу класса А. Баффетт владеет 98% ценных бумаг холдинга.

92-летний бизнесмен и инвестор в текущем году обогнал в списке Forbes сооснователя Google Сергея Брина и основателя Meta Platforms (ранее Facebook) Марка Цукерберга. Состояние последнего на фоне падения стоимости акций Meta снизилось на $15,2 млрд.

Также часть капитала потеряли все бизнесмены, входящие в топ-10 самых богатых людей планеты, кроме самого Уоррена Баффетта. На величину состояния персон из списка Forbes прямо повлиял обвал на фондовых рынках, случившийся в начале 2022 года.

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Фото на обложке: Kent Sievers / Shutterstock

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