Петербургская сеть кофеен Baggins Coffee выиграла патентный спор с правообладателем «Властелина колец»
Сеть кофеен Baggins Coffee выиграла патентный спор у американской Middle-earth Enterprises LLC, которая владеет исключительными правами на произведения Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец» и «Хоббит». Об этом сообщил «Деловой Петербург».
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В 2023 году владельцы петербургского ООО «Бэггинс компани» обратились в Роспатент для регистрации комбинированного товарного знака по 30 и 43 классам МКТУ, но через год ведомство отказало в удовлетворении заявки, так как Middle-earth Enterprises LLC выступила против регистрации бренда.
Ключевой претензией зарубежного правообладателя стала схожесть словесного элемента в товарном знаке компании с фамилией одного из героев романа «Властелин колец», пишет «ДП». В ответ на решение Роспатента «Бэггинс компани» обжаловала отказ в Палату по патентным спорам.
Компания обратила внимание на то, что Роспатент ранее уже регистрировал за «Бэггинс компани» стилизованное изображение козы и словесное обозначение Baggins Coffee в качестве товарных знаков, элементы которых также присутствуют в новом бренде. Кроме того, в компании отметили, что «нет доказательств ассоциативной связи» регистрируемого товарного знака с произведениями Толкина, поскольку интерьер кофеен не содержит отсылок на вселенную британского писателя.
Палата по патентным спорам сочла доводы владельцев «Бэггинс компани» убедительными и зарегистрировала комбинированный товарный знак, отменив решение Роспатента.
Сложность патентного спора заключалась в том, что регистрирующие органы испытывают «определенный пиетет» к крупному бизнесу вроде Middle-earth Enterprises LLC, утверждает Максим Дышлюк, управляющий партнер Национального центра интеллектуального капитала, который представлял интересы «Бэггинс компани».
«Интерес иностранных компаний к российскому рынку очевиден. Только у меня более десятка дел, где оппонентами наших предпринимателей выступают именно иностранные правообладатели», — заявил «ДП» Дышлюк. Он добавил, что зарубежный бизнес «будет активно бороться» за интеллектуальную собственность в России.
«Бэггинс компани» владеет правами на бренд Baggins Coffee с 2017 года. Под ним работают 195 кофеен в Санкт-Петербурге, Москве, Воронежской и Пензенской областях, а также Краснодарском крае. По данным Rusprofile, в 2023 году выручка компании составила 11 млн рублей (рост на 29,41% год к году), а чистая прибыль — 2,8 млн рублей.
22 января RB.RU сообщил, что швейцарская Richemont, которая приостановила коммерческую деятельность в России после начала военной операции на Украине, подала в Роспатент заявку на регистрацию бренда Cartier.
Фото на обложке: Universal
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