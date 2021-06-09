Джозеф Байден отменил указ Дональда Трампа об ограничениях на работу в Штатах TikTok и Wechat

Президент США Джозеф Байден отменил указ экс-президента Штатов Дональда Трампа об ограничениях на работу в стране китайских приложений TikTok и Wechat. Американцам было запрещено иметь дело с владеющими сервисами компаниями ByteDance и Tencent.
О снятии ограничений сообщили в пресс-службе Белого дома. Отмененные указы заменили на новые, обязывающие американских чиновников проверять любые иностранные мобильные приложения, которые связаны с потенциальными противниками Вашингтона, в число которых входит Россия.
Указы, запрещающие американцам работать с компаниями, в частности, покупать у них рекламу, были подписаны Дональдом Трампом в августе 2020 года. Он утверждал, что приложения подрывают национальную безопасность, позволяя китайским спецслужбам собирать личные данные пользователей из США.
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