Мосбиржа начнет торги фьючерсами китайских Baidu и Alibaba

Мосбиржа начнет 22 мая торги расчетными фьючерсами на депозитарные расписки на акции китайских Baidu и Alibaba, следует из сообщения торговой площадки.

Как отмечает пресс-служба Мосбиржи, новые контракты дадут возможность как частным, так и институциональным инвесторам принимать участие в движении цены крупнейших мировых бизнесов.

«Расчетные фьючерсы не предполагают поставки, что исключает необходимость приобретения базового актива. Между сторонами сделки производятся только денежные расчеты в дату исполнения контракта», — уточняет площадка.

Также биржа разместила параметры новых инструментов. Лот фьючерсного контракта на американские депозитарные расписки на акции Alibaba составит одна расписка. Шаг цены — $0,01, его стоимость — $0,01. Код контракта — ALIBABA, короткий код — BB.

Аналогичные параметры будут у Baidu, код контракта — BAIDU, короткий код — BD.

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