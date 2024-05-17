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Мосбиржа начнет торги фьючерсами китайских Baidu и Alibaba

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Мосбиржа начнет 22 мая торги расчетными фьючерсами на депозитарные расписки на акции китайских Baidu и Alibaba, следует из сообщения торговой площадки.

Мосбиржа начнет торги фьючерсами китайских Baidu и Alibaba

Как отмечает пресс-служба Мосбиржи, новые контракты дадут возможность как частным, так и институциональным инвесторам принимать участие в движении цены крупнейших мировых бизнесов.

«Расчетные фьючерсы не предполагают поставки, что исключает необходимость приобретения базового актива. Между сторонами сделки производятся только денежные расчеты в дату исполнения контракта», — уточняет площадка.

Также биржа разместила параметры новых инструментов. Лот фьючерсного контракта на американские депозитарные расписки на акции Alibaba составит одна расписка. Шаг цены — $0,01, его стоимость — $0,01. Код контракта — ALIBABA, короткий код — BB.

Аналогичные параметры будут у Baidu, код контракта — BAIDU, короткий код — BD.

Фото на обложке: Stanley Kalvan / Shutterstock

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