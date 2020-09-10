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Китайский IT-гигант Baidu хочет привлечь $2 млрд для биотех-стартапа

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Китайская IT-компания Baidu ведет переговоры с инвесторами о привлечении $2 млрд в течение трех лет. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. 

Китайский IT-гигант Baidu хочет привлечь $2 млрд для биотех-стартапа

Источники издания пожелали остаться анонимными и отметили, что не знают про детали переговоров. Baidu отказался от комментариев. 

По информации Reuters, Baidu ищет инвестиции для биотехнологического стартапа. Проект будет разрабатывать новые лекарства и диагностировать заболевания с помощью технологий искусственного интеллекта. При этом Baidu не возьмет на себя роль инвестора с контрольным пакетом.

Как отмечает Reuters, Baidu планирует инвестировать в биотех-стартап на фоне роста интереса к цифровому здравоохранению. Популярность дистанционных медицинских сервисов увеличилась во время пандемии коронавируса. 

Индекс Гонконгской биржи Hang Seng Healthcare, в который входят компании сектора здравоохранения, вырос за последние пять месяцев примерно на 40%, а общий биржевой индекс Hang Seng Index — только на 6%. 

Другие китайские IT-компании тоже интересуются цифровым здравоохранением.  Tencent развивает сервис WeDoctor, Alibaba  — проект Alibaba Health.

Baidu — технологическая корпорация, которая развивает одноименный поисковик. Поисковая система Baidu — лидер на китайском рынке. 

Фото: testing / Shutterstock

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