«Китайский Google» выпустит свою версию ChatGPT

Baidu собирается выпустить чат-бота на основе искусственного интеллекта по аналогии с набравшим популярность ChatGPT от OpenAI. Основой системы выступит модель машинного обучения Ernie. Акции Baidu на фоне этой новости выросли на 5,8%.

По данным Bloomberg, компания намерена запустить новое приложение уже в марте 2023 года. Названия для него пока нет. Компания рассчитывает встроить его в свои основные поисковые сервисы. Инструмент будет работать по аналогии с ChatGPT. Пользователи смогут получать ответы на свои вопросы в режиме диалога.

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ChatGPT стал самым обсуждаемым проектом в области искусственного интеллекта в конце 2022 — начале 2023 года. Он многозадачный и доступен для широкого круга пользователей. Это большая языковая модель, которая обучалась на огромном количестве данных и предсказывает следующее слово из серии слов (как автозаполнение, но совсем в других масштабах).

Чат-бот ChatGPT работает в формате диалогового окна. Интерфейс веб-страницы состоит только из поля для ввода запроса и окна, где будет отображаться ответ нейросети. Запросы можно вводить на разных языках. Возможности ChatGPT могут быть использованы в самых разных сферах жизни, например, для создания базового программного кода.

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