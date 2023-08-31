Baidu открыла пользователям доступ к своему чат-боту Ernie Bot

Baidu открыла пользователям доступ к своему чат-боту на основе генеративного AI (artificial intelligence) Ernie Bot, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании. Ранее бот был доступен только тем пользователям, которые подали заявку и получили официальные коды доступа.

Как указали в Baidu, бот можно установить на официальном сайте компании. Кроме Baidu для широкой аудитории своих чат-ботов запустили еще четыре китайские технологические компании, в числе которых SenseTime Group.

По китайским законам, уточняет Reuters, производители должны получить разрешение правительства перед широким запуском любых продуктов на основе искусственного интеллекта. Поэтому программы, в том числе Ernie Bot, стали доступны потребителям многим позже их официального релиза.

Ранее в Китае приняли несколько норм, регламентирующих деятельность поставщиков сервисов генеративного AI. В частности, эти сервисы должны отражать ключевые ценности социализма и не допускать призывов к подрыву государственной власти.

Baidu представила свой Ernie Bot в марте 2023 года. В апреле сервис подал иск к американской компании Apple. Истец утверждал, что в AppStore появились поддельные приложения, имитирующие работу Ernie.

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