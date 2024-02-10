Baidu в партнерстве с Lenovo оснастит все смартфоны фирмы ИИ-ботом Ernie

Ведущий технологический гигант Китая, компания Baidu, заключила стратегическое партнерство с Lenovo: теперь ее ИИ-бот на базе большой языковой модели (LLM) Ernie будет предустановлен на смартфоны этого производителя. Ранее, чтобы внедрять свои передовые технологии генеративного ИИ в популярные гаджеты, аналогичные соглашения Baidu заключила с Samsung и Honor.

Партнерство между Baidu и Lenovo подчеркивает растущее значение ИИ-приложений в смартфонах и отражает более широкую тенденцию в отрасли — тренд по интеграции передовых технологий в персональные гаджеты для расширения возможностей пользователей. Аналитики рассматривают такую интеграцию как «обязательные функции в будущем», пишет Gizmochina.

Компания Lenovo планирует извлечь выгоду из предустановки Baidu Ernie на свои фирменные смартфоны, поскольку наблюдает очевидный тренд — резкий рост популярности генеративных ИИ-приложений для мобильных устройств. Эта тенденция набрала обороты после успеха ChatGPT, разработанного OpenAI, в конце 2022 года.

По уровню интегрированных ИИ-возможностей на рынке смартфонов сегодня лидируют Pixel от Google. Известно также, что и Apple работает над внедрением генеративных моделей в свои iPhone. Сотрудничество Baidu и Lenovo, таким образом, свидетельствует о согласованных усилиях по повышению конкурентоспособности в этой сфере.

По прогнозам исследовательской компании Canalys, примерно 5% смартфонов, поставляемых по всему миру в 2024 году (в это около 60 млн устройств) будут так или иначе использовать ИИ-возможности.

В Китае, где американские программы на базе искусственного интеллекта недоступны, на рынке доминируют местные компании — Baidu, Alibaba и Tencent, предлагающие более 200 LLM-моделей.

Генеральный директор Baidu Робин Ли подчеркнул важность партнерства с Lenovo именно в контексте эффективной конкуренции с американскими разработчиками ИИ-решений.

Фото на обложке: Lenovo