Baidu в партнерстве с Lenovo оснастит все смартфоны фирмы ИИ-ботом Ernie

Ведущий технологический гигант Китая, компания Baidu, заключила стратегическое партнерство с Lenovo: теперь ее ИИ-бот на базе большой языковой модели (LLM) Ernie будет предустановлен на смартфоны этого производителя. Ранее, чтобы внедрять свои передовые технологии генеративного ИИ в популярные гаджеты, аналогичные соглашения Baidu заключила с Samsung и Honor.
Партнерство между Baidu и Lenovo подчеркивает растущее значение ИИ-приложений в смартфонах и отражает более широкую тенденцию в отрасли — тренд по интеграции передовых технологий в персональные гаджеты для расширения возможностей пользователей. Аналитики рассматривают такую интеграцию как «обязательные функции в будущем», пишет Gizmochina.
Компания Lenovo планирует извлечь выгоду из предустановки Baidu Ernie на свои фирменные смартфоны, поскольку наблюдает очевидный тренд — резкий рост популярности генеративных ИИ-приложений для мобильных устройств.
В Китае, где американские программы на базе искусственного интеллекта недоступны, на рынке доминируют местные компании — Baidu, Alibaba и Tencent, предлагающие более 200 LLM-моделей.
Генеральный директор Baidu Робин Ли подчеркнул важность партнерства с Lenovo именно в контексте эффективной конкуренции с американскими разработчиками ИИ-решений.
Фото на обложке: Lenovo
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Аукционы в эпоху инноваций: как бизнесы применяют модель и почему она эффективна
- 2 Около 500 человек оформили предзаказ на Apple Vision Pro стоимостью от 580 до 670 тыс. рублей — МТС
- 3 Два в одном: обзор планшета Huawei MatePad Pro 13,2
- 4 Лучшие китайские смартфоны на 2024 год
- 5 Где моя Sega: 8 забытых брендов электроники
ВОЗМОЖНОСТИ
11 февраля 2024
12 февраля 2024
13 февраля 2024