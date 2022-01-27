«Байкал Электроникс» получит первые 10 тысяч серверных процессоров Baikal-S в IV квартале

Разработчик российских процессоров и фаблесс-компания «Байкал Электроникс» собирается получить первые серийные партии в 10 тысяч серверных процессоров Baikal-S в IV квартале 2022 года. Об этом RB.RU сообщил генеральный директор компании Андрей Евдокимов.

«К марту этого года мы планируем поставить около 600 процессоров Baikal-S. Первые серийные партии процессора Baikal-S, около 10 тыс. штук, компания хотела бы получить в IV квартале 2022 года», — заявил Андрей Евдокимов.

Процессоры Baikal производятся на фабрике компании TSMC — крупнейшего в мире производителя микроэлектронных компонентов.

Компания реализует проект по созданию отечественного процессора Baikal-S с привлечением субсидии Минпромторга на 433 млн рублей. Первые результаты полномасштабных испытаний процессора были представлены в середине декабря 2021 года.

Проект реализуется с задержкой. Минпромторг в декабре 2021 года подал иск в суд с требованием к «Байкал Электроникс» выплатить 257 млн рублей штрафных санкций.

«Ведомство в данном случае действует в рамках правового поля, в соответствии со сложившейся юридической практикой. Задержка была связана в первую очередь с пересмотром технических требований на микропроцессор с целью применения в нем передовых технических решений, вышедших уже в процессе реализации проекта. Это делалось для того, чтобы конечный продукт был качественным, конкурентоспособным и производительным, учитывал самые передовые наработки индустрии», — пояснил Андрей Евдокимов.

Как пояснили RB.RU в Минпромторге РФ, иск направлен в рамках исполнения «Байкалом» проекта по субсидии от 2016 года на разработку процессоров, основанием стали сроки достижения целевых показателей субсидии.

Евдокимов заявил, что российский Baikal-S превзошел свои заявленные первоначально характеристики.

Baikal-S (BE-S1000) – отечественная система на кристалле с 48 ядрами Arm Cortex-A75, аппаратной виртуализацией и большим набором высокоскоростных интерфейсов. Высокопроизводительный процессор Baikal-S предназначен для серверов, СХД и суперкомпьютерных систем для B2G и B2B сегментов рынка.

Минпромторг уже пытался взыскать с «Байкал Электроникс» 500 млн рублей штрафа за «недостижение целевых показателей эффективности» по проекту создания процессора Baikal-M для персональных компьютеров. Первая партия должна была появится в 2018 году, а вышла только в 2019 году. Но суд отказал в иске. Штрафы были взысканы с акционера «Байкал Электроникс» — АО «Т-Платформа». Также этой компании предстоит вернуть субсидии на 3,26 млрд рублей, значительная часть этой суммы пошла на разработку Baikal-M.

22 марта в отношении АО «Т-Платформы» введено наблюдение по делу о несостоятельности. На основателя компании Всеволода Опанасенко возбуждено уголовное дело о мошенничестве из-за поставки в МВД компьютеров на процессорах «Байкал — Т1» за 357 млн рублей. Контракт был выполнен, но у МВД возникли претензии к качеству оборудования.

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Фото на обложке: Байкал электроникс