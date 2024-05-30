«Не заметила»: Бакальчук о потере $1,5 млрд в 2023 году

Основательница Wildberries рассказала, что не следит на каком месте в рейтинге Forbes находится. Ей важнее смотреть на финансовые показатели самой компании, а потерю $1,5 млрд своего финансового состояния в 2023 году она «не заметила».
Татьяна Бакальчук рассказала о своем отношении к спискам богатейших людей, которые составляют различные экспертные компании. Интервью с основательницей Wildberries вышло на YouTube-канале Forbes.
На вопрос о том, как она отнеслась к потере $1,5 млрд своего финансового состояния в 2023 году (в том числе по причине убытка от пожара на складе Wildberries в Шушарах), Бакальчук ответила, что не заметила этого.
«Не заметила. [...] Мне больше важно смотреть на финансовые показатели внутри нашей компании», — сказала Бакальчук.
Глава Wildberries также отметила, что не следит за тем, на каком месте в рейтингах находится. Forbes в 2024 году поставил Бакальчук на 22 место в списке богатейших людей России, что на пять позиций ниже, чем в 2023 году.
«Мы начали зарабатывать на финтехе, там маленькие деньги пока-что. [...] Вот это для меня важно, а то, что мне кто-то пририсовал нолик или убрал — нет», — рассказала Бакальчук.
Фото на обложке: видео на YouTube
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Wildberries выяснил, какие товары чаще всего продвигают продавцы
- 2 Wildberries запустил инструмент переноса карточек товаров между кабинетами продавцов
- 3 Что такое фулфилмент и для чего он нужен?
- 4 Карточки товаров на Ozon, «Яндекс Маркет», Wildberries: способы загрузки, редактуры и время на модерацию
- 5 За что Wildberries может заблокировать селлеру кабинет и что делать, если это уже произошло
ВОЗМОЖНОСТИ
30 мая 2024
31 мая 2024