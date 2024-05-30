«Не заметила»: Бакальчук о потере $1,5 млрд в 2023 году

Основательница Wildberries рассказала, что не следит на каком месте в рейтинге Forbes находится. Ей важнее смотреть на финансовые показатели самой компании, а потерю $1,5 млрд своего финансового состояния в 2023 году она «не заметила».

Татьяна Бакальчук рассказала о своем отношении к спискам богатейших людей, которые составляют различные экспертные компании. Интервью с основательницей Wildberries вышло на YouTube-канале Forbes.

На вопрос о том, как она отнеслась к потере $1,5 млрд своего финансового состояния в 2023 году (в том числе по причине убытка от пожара на складе Wildberries в Шушарах), Бакальчук ответила, что не заметила этого.

«Не заметила. [...] Мне больше важно смотреть на финансовые показатели внутри нашей компании», — сказала Бакальчук.

Глава Wildberries также отметила, что не следит за тем, на каком месте в рейтингах находится. Forbes в 2024 году поставил Бакальчук на 22 место в списке богатейших людей России, что на пять позиций ниже, чем в 2023 году.

«Мы начали зарабатывать на финтехе, там маленькие деньги пока-что. [...] Вот это для меня важно, а то, что мне кто-то пририсовал нолик или убрал — нет», — рассказала Бакальчук.

Фото на обложке: видео на YouTube