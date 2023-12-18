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Работа Wildberries в качестве частной компании более выгодна клиентам площадки — Бакальчук

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Маркетплейс Wildberries не планирует выходить на биржу, хотя компания периодически получает от банков предложения IPO, сообщила основательница и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук в интервью РБК.

Работа Wildberries в качестве частной компании более выгодна клиентам площадки — Бакальчук

По словам Бакальчук, IPO для Wildberries — «это неправильный путь развития». CEO маркетплейса отметила, что публичные компании в своем бизнесе ставят целью сделать довольными акционеров, «неважно, большие они или маленькие».

«А мы работаем над тем, чтобы улучшать жизнь миллионов людей. Это немножко разные вещи», — заявила Бакальчук.

Она добавила, что бизнес в текущем формате более выгоден для самих клиентов. Работая как частная компания, Wildberries принесет «гораздо больше пользы всем».

Сейчас компания существует за счет своих и заемных средств, это краткосрочные займы в банках, говорит глава маркетплейса.

«В текущей ситуации, когда непонятно, что происходит со ставками, мы рассматриваем для себя другие финансовые инструменты», — пояснила Бакальчук.
При этом она подчеркнула, что исключать вероятность IPO однозначно сейчас нельзя.

Как отмечал основатель ритейлера «Вкусвилл» Андрей Кривенко в интервью технологическому предпринимателю Максиму Спиридонову, рынок маркетплейсов в России в скором времени может столкнуться с дизрапшн-эффектом.

Фото на обложке: Reshetnikov_art / Shutterstock

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